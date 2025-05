Ações da Azzas 2154 disparam 20% após balanço trimestral

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Azzas 2154 disparavam mais de 20% nesta quinta-feira, liderando as altas percentuais do Ibovespa, que subia cerca de 3%, após a empresa divulgar na véspera lucro líquido acima do esperado pelo mercado no primeiro trimestre.

Os ganhos adicionavam R$1,3 bilhão ao valor de mercado da companhia, com as ações caminhando para fecharem seu melhor dia na história.

A Azzas, que atua no varejo de moda, teve lucro líquido recorrente de R$117,7 milhões no primeiro trimestre, alta de 15,6% ano a ano, enquanto analistas esperavam um lucro líquido de R$79 milhões para a companhia, de acordo com média das estimativas compiladas pela LSEG.