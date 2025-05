Ações de China e Hong Kong fecham em máximas de um mês com medidas de estímulo

XANGAI (Reuters) - As ações de China e Hong Kong fecharam nesta quinta-feira na máxima de um mês, recuperando o terreno perdido desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas elevadas no início de abril, já que os cortes nos juros e as medidas de estímulo de Pequim ajudaram a acalmar as preocupações em relação ao comércio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,28%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,56%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,37%, marcando uma sequência de seis dias de ganhos.

A China reduziu sua taxa de juros em 10 pontos-base na quinta-feira, parte de um pacote de medidas destinadas a fortalecer uma economia prejudicada pela guerra comercial sino-americana. Outras políticas anunciadas na quarta-feira incluem a redução da quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas e esforços para estabilizar os mercados financeiros e imobiliários.