Ações europeias sobem após Trump fechar acordo tarifário com Reino Unido

Segundo o acordo, o Reino Unido concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8% e oferecer maior acesso aos produtos dos EUA, enquanto uma tarifa de 10% sobre os produtos do Reino Unido importados pelos EUA foi mantida.

"O acordo é bom. Ele mostra que estamos indo na direção certa, mas ainda não estamos fora de perigo e ainda estamos nesse ambiente de alta volatilidade e alta incerteza", disse Anthi Tsouvali, estrategista de ativos múltiplos do UBS.

"Precisamos ver mais desses acordos e, o que é mais importante, com os maiores parceiros comerciais, como a Europa ou a China. Quanto mais esperarmos, mais isso será prejudicial para a economia global."

Todas as atenções estão voltadas para as negociações planejadas entre os EUA e a China no sábado, já que as duas maiores economias do mundo devem dar o primeiro passo para aliviar as tensões comerciais.

O índice de referência do Reino Unido caiu 0,3% após a esperada decisão do Banco da Inglaterra de reduzir sua taxa de juros de referência para 4,25%, com o banco central falando em "uma abordagem gradual e cautelosa para novos cortes nos juros" em meio à incerteza global existente.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32%, a 8.531,61 pontos.