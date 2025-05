Ambev tem lucro estável no 1º tri

Os volumes da Ambev no Brasil cresceram 1,4% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, com um aumento de 0,7% em cerveja, no que a empresa chamou de "um sólido começo de ano".

A empresa disse que o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) cresceu 13,9%, para R$7,44 bilhões no trimestre.

(Por Aida Pelaez-Fernandez)