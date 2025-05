BC do Japão estava dividido sobre como tarifas dos EUA afetam aumentos de juros, mostra ata de março

TÓQUIO (Reuters) - Os membros do Banco do Japão estavam divididos em março quanto ao momento em que o banco central japonês deveria elevar novamente a taxa de juros, uma vez que as incertezas decorrentes das políticas tarifárias dos Estados Unidos aumentaram, segundo a ata de sua penúltima reunião, divulgada nesta quinta-feira.

"Os riscos de queda decorrentes das políticas dos EUA aumentaram rapidamente e, dependendo da evolução futura de sua política tarifária, é bem possível que esses riscos tenham até mesmo um impacto negativo significativo sobre a economia real do Japão", disse um membro, de acordo com a ata.

O membro disse que o Banco do Japão, portanto, "precisará ser particularmente cauteloso ao considerar o momento do próximo aumento da taxa".