BCs da Europa mantêm afrouxamento monetário na agenda, apesar de Fed em postura de espera

"As últimas semanas mostraram como a economia global pode ser imprevisível. É por isso que precisamos nos ater a uma abordagem gradual e cuidadosa para novos cortes de juros", disse o presidente do banco central britânico, Andrew Bailey.

Os bancos centrais da Noruega e da Suécia mantiveram as taxas inalteradas por enquanto, mas ambos fizeram referências explícitas a um possível afrouxamento da política monetária que está por vir.

"A incerteza resultante da nova política comercial dos EUA pode pressionar para baixo a inflação na Europa", disse o banco central sueco. "As expectativas de inflação de curto prazo aumentaram nos Estados Unidos, enquanto caíram na zona do euro."

A maioria dos bancos centrais, no entanto, enfatizou que o choque comercial está além do que eles normalmente estão acostumados e que não possuem as ferramentas para lidar com uma situação de rápida mudança que afeta principalmente a oferta, e não a demanda.

A turbulência poderia arrastar os EUA para uma recessão, mas isso seria mais parecido com a pandemia, com a exceção de que ela é amplamente conduzida por autoridades do governo.

O verdadeiro problema para os bancos centrais é que qualquer decisão que eles tomem agora afeta a economia em um horizonte de 12 a 18 meses. Porém, as decisões políticas são muito mais rápidas e os bancos têm pouca visibilidade sobre o que está por vir.