Bradesco agrada analistas no 1º tri, mas ainda é cedo para cantar vitória

"Ao contrário dos trimestres anteriores, este é talvez o primeiro trimestre em que a tendência de receita orgânica sugere uma melhora estrutural, sem saltos relevantes em nenhuma das linhas restantes", afirmaram Gustavo Schroden e equipe.

Os analistas do Citi ponderaram que o Bradesco continua com desafios pela frente, já que as receitas e despesas não decorrentes de juros devem continuar pressionando os resultados.

"Mas reconhecemos que os esforços do banco estão começando a dar frutos com um perfil de risco mais equilibrado", afirmaram. "No geral, uma leitura construtiva para a recuperação e credibilidade do Bradesco", acrescentaram.

Desde que assumiu a presidência-executiva do Bradesco no final de 2023, Marcelo Noronha tem comandado um "plano de transformação" no banco, prometendo entregar um grupo cada vez mais competitivo, em um ritmo "step by step".

Um dos principais focos de atenções de analistas está voltado para o retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE), que tem mostrado melhora gradual desde o ano passado, após chegar a 6,9% no quarto trimestre de 2023.

Em meio à avaliação de que o ROAE segue distante do potencial, bem como abaixo do custo de capital próprio (CoE), analistas também veem tendências benignas, como a qualidade dos ativos sob controle e a melhora nos níveis de capital.