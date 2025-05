Bradesco agrada no 1º tri e ação dispara 15%

"Ao contrário dos trimestres anteriores, este é talvez o primeiro trimestre em que a tendência de receita orgânica sugere uma melhora estrutural, sem saltos relevantes em nenhuma das linhas restantes", afirmaram Gustavo Schroden e equipe.

Os analistas do Citi ponderaram que o Bradesco continua com desafios pela frente, já que as receitas e despesas não decorrentes de juros devem continuar pressionando os resultados.

"Mas reconhecemos que os esforços do banco estão começando a dar frutos com um perfil de risco mais equilibrado", afirmaram. "No geral, uma leitura construtiva para a recuperação e credibilidade do Bradesco", acrescentaram.

Por volta de 10h35, as preferenciais do banco disparavam 13,5%, a R$14,8, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, que subia quase 2%. Na máxima, as PNs chegaram a R$14,99 (+14,95%). As ações ordinárias saltavam 13%.

Desde que assumiu a presidência-executiva do Bradesco no final de 2023, Marcelo Noronha tem comandado um "plano de transformação" no banco, prometendo entregar um grupo cada vez mais competitivo, em um ritmo "step by step".

Em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, sobre os números dos primeiros meses, Noronha, afirmou que está mais otimista em relação ao resultado que o banco pode entregar este ano, apesar de desafios no horizonte, como o nível de taxa de juros.