BYD pretende vender metade de seus carros fora da China até 2030, dizem fontes

XANGAI/LONDRES (Reuters) - A BYD , principal montadora da China, pretende vender metade de seus veículos fora do mercado chinês até 2030, um aumento maciço que a tornaria uma rival das maiores montadoras do mundo, segundo quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

O crescimento seria alimentado pela expansão na Europa e na América Latina, disseram as fontes, mesmo com a BYD e todas as outras marcas chinesas permanecendo bloqueadas no mercado dos Estados Unidos por barreiras comerciais.

Os executivos da BYD têm delineado a meta de 2030 para os investidores em pequenos grupos desde o final do ano passado, enfatizando sua expansão na Europa como fundamental para atingir a meta, de acordo com uma das fontes.