CEO do Bradesco adota tom otimista para 2025 e vê resultado mais perto do topo do guidance

Ele ponderou que tal visão não releva desafios que o banco tem pela frente, em meio a perspectivas de desaceleração da economia no segundo semestre e níveis elevados de juros, e que o ritmo de retomada segue "step by step", com muito "pé no chão".

De acordo com Noronha, o banco está bem "tracionado" e, no crédito, tem oportunidades de continuar crescendo em carteiras colateralizadas, no consignado."Eu estou com a crença de que o banco está mais para a banda de cima... entre 6% e 8%", afirmou, não descartando uma revisão do guidance no segundo semestre.

Ele ressaltou que estar com o apetite a risco moderado não significa não apostar em linhas que são importantes para o banco, que está com seus indicadores de crédido controlados.

Nas previsões divulgadas mais cedo neste ano, o Bradesco estimou alta de 4% a 8% na carteira de crédito expandida. No primeiro trimestre, essa linha mostrou expansão de 12,9%, ajudada também pela incorporação de R$17,3 bilhões na carteira com a aquisição de 50% do Banco John Deere.

"Embora o banco não tenha revisado oficialmente seu guidance, a administração demonstrou confiança na tração adquirida, o que pode se traduzir em resultados que terminem acima do ponto médio do guidance em 2025", destacou o analista Gustavo Schroden, do Citi, em relatório, nesta quinta-feira.

"O Bradesco continua focado em aproveitar oportunidades em segmentos com boas pontuações de crédito, tanto em empresas quanto em indivíduos", afirmou.