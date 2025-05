Cogna melhora resultado no 1º e mira M&As táticos

O resultado operacional medido pelo Ebitda recorrente cresceu 12,2%, para R$556 milhões, com a margem nessa métrica passando de 32,2 para 34,2% ano a ano.

A receita líquida somou R$1,6 bilhão, alta de 5,8% ano a ano, puxada pela divisão de educação superior Kroton, (+18,8%), em meio a dados benignos sobre o nível de desemprego e a renda das famílias. "O cenário macro está ajudando", afirmou o presidente-executivo da Cogna, Roberto Valério Neto, à Reuters.

Na contramão, a Saber, de materiais didáticos, idiomas e produtos de reforço de aprendizagem para prefeituras e governos, registrou um declínio de 31% e a Vasta, de educação básica, apurou queda de 6,6%.

A queda na receita da Saber, disse Valério Neto, já era esperada, e foi afetada pelo declínio no faturamento com o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), dado que o calendário comercial de 2024 não contemplou novas compras, o que impactou o volume de vendas no primeiro trimestre.

Outro impacto foi a venda das operações de livros de ensino superior e técnicos, anunciada no final de janeiro de 2024.

No caso da Vasta, o desempenho foi afetado pelo recuo na receita de não-subscrição, mas também pela contração na receita das vendas para governos (B2G), que Valério Neto atrelou a um descasamento de faturamento. "É um 'business' novo que estamos aprendendo a sazonalidade", afirmou.