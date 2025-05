Dólar recua com expectativa de acordo comercial nos EUA e após decisão do Copom

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,30%, a R$5,753 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão refletiam um cenário de maior apetite por risco no exterior, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que anunciará mais tarde um acordo tarifário com o Reino Unido, o primeiro desde que embarcou em uma série de negociações comerciais com seus parceiros.

Trump, que concederá coletiva de imprensa sobre o assunto às 11h (horário de Brasília), disse nesta quinta que o acordo com o Reino Unido será "completo e abrangente" e que "consolidará o relacionamento entre os EUA e o Reino Unido por muitos anos".

A notícia reforçava o otimismo cauteloso dos mercados em relação à política tarifária norte-americana ao longo desta semana. Na terça-feira, EUA e China relataram que suas autoridades se reunirão neste fim de semana na Suíça a fim de reduzir as tensões comerciais.

Os mercados financeiros têm sido abalados desde que Trump anunciou uma série de tarifas abrangentes em 2 de abril, no chamado "Dia da Libertação". Uma semana depois, ele forneceu uma pausa de 90 dias para a maioria das taxas, mantendo, no entanto, as tarifas sobre Pequim.

"Real está... refletindo o ambiente de maior otimismo e apetite por riscos no mercado internacional, principalmente porque a Casa Branca fará uma coletiva de imprensa para divulgar um acordo comercial com o Reino Unido", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.