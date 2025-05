EUA e Reino Unido devem anunciar acordo sobre tarifas nesta quinta-feira

Por Alistair Smout e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Os Estados Unidos e o Reino Unido devem anunciar um acordo para reduzir as tarifas sobre alguns produtos nesta quinta-feira, o primeiro acordo desse tipo desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs taxas a países de todo o mundo.

Trump postou no Truth Social que dará uma entrevista à imprensa no Salão Oval às 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira sobre um "importante acordo comercial com representantes de um país grande e altamente respeitado".