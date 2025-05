Exportações e produção industrial da Alemanha aumentam em março antes de tarifas

As importações caíram 1,4% em uma base ajustada sazonalmente em comparação com fevereiro.

A balança comercial alemã apresentou um superávit de 21,1 bilhões de euros em março, acima dos 18,0 bilhões de euros registrados em fevereiro.

As exportações para os países da UE aumentaram 3,1% no mês, enquanto as exportações para países fora do bloco diminuíram 1,1%.

A maior parte das exportações alemãs foi para os Estados Unidos, com um aumento de 2,4% em comparação com fevereiro, uma vez que as compras foram antecipadas em meio à iminência de tarifas.

As tarifas anunciadas pelos EUA causarão um grande golpe na indústria alemã. Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com 253 bilhões de euros em mercadorias trocadas entre eles.

As exportações para a China subiram 10,2% no mês.