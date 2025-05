Fleury tem lucro líquido 6,7% maior e alavancagem estável no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de medicina diagnóstica Fleury observou um crescimento de 6,7% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, com uma contração no segmento voltado para empresas sendo mais que compensada pela performance da divisão para consumidores.

O lucro líquido do Fleury somou R$179,3 milhões entre janeiro e final de março, com margem líquida de 8,9%, quase estável na base anual. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$182,3 milhões para a companhia no primeiro trimestre, segundo dados compilados pela LSEG.