Ibovespa avança na abertura com aval externo e balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quinta-feira, endossado pelo viés externo benigno e com a temporada de balanços também sob os holofotes, tendo Bradesco entre os destaques após resultado melhor do que o esperado no primeiro trimestre.

Às 10h12, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,3%, a 135.125,09 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, avançava 1,7%.

(Por Paula Arend Laier)