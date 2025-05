Itaú Unibanco tem alta de 13,9% no lucro recorrente do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido recorrente gerencial de R$11,128 bilhões, um crescimento de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira.

A média das estimativas compiladas pela LSEG apontava lucro de R$11 bilhões. Na comparação trimestral, a alta foi de 2,2%.

A margem financeira gerencial somou R$30,322 bilhões, de R$26,880 bilhões um ano antes e R$29,388 bilhões no último trimestre, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado avançou para 22,5%, de 21,9% em igual intervalo de 2024 e 22,1% no quarto trimestre do ano passado.