Minério de ferro cai com expectativa de corte na produção de aço na China

O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura também operava em baixa.

"São principalmente as expectativas retomadas de cortes na produção de aço que estão influenciando o movimento do mercado, com a queda de preços dos ingredientes de fabricação de aço mais dramática do que a do aço", disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

As autoridades relevantes estão avançando ativamente no controle da produção nacional de aço bruto, disse a Associação de Ferro e Aço da China, apoiada pelo Estado, em uma nota nesta semana.

Em março, a China divulgou um plano para reestruturar sua gigantesca indústria siderúrgica por meio de cortes na produção, sem detalhar o prazo e a escala.

"Essa declaração da associação siderúrgica reforçou essas expectativas (de corte na produção de aço). Além disso, a produção de metal quente deve atingir um pico em breve", disse Zhuo, da Jinrui.

A produção de metal quente, um produto de alto-forno, é normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro.