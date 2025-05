MRV&Co tem prejuízo de R$262,9 mi no 1º tri puxado por operação nos EUA

Na divisão de incorporação do grupo, o lucro líquido ajustado somou R$26 milhões, uma queda de 52,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2024, impactado pelo resultado financeiro ajustado, que veio negativo em R$132 milhões.

A MRV&Co divulgou no mês passado dados preliminares da divisão de incorporação, que mostraram um aumento de 1,7% nas vendas do trimestre em relação aos meses de janeiro a março do ano passado, para R$2,17 bilhões, em performance afetada por uma trava temporária nos repasses de programas regionais.

Os lançamentos do segmento no trimestre, contudo, apresentaram expansão de 81% ano a ano, totalizando um valor geral de vendas (VGV) de R$2,89 bilhões no primeiro trimestre.

O diretor financeiro do grupo, Ricardo Paixão, reforçou a confiança de atingir as projeções estabelecidas para o ano, apesar do fluxo de caixa ajustado impactado pela questão dos repasses no trimestre, com queima de R$50,8 milhões.

"Boa parte do 'backlog' deve ser resolvido no segundo trimestre", afirmou o executivo.

A Resia, operação do grupo nos Estados Unidos, registrou um prejuízo ajustado de R$279,7 milhões nos três meses encerrados no final de março, contra R$44,3 milhões no primeiro trimestre do ano passado.