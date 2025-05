PESQUISA-Alta das exportações da China deve ter desacelerado em abril com tarifas de Trump

Por Yukun Zhang e Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O crescimento das exportações da China deve ter desacelerado em abril, uma vez que os embarques para os Estados Unidos foram prejudicados pelas tarifas do presidente Donald Trump e pela incerteza sobre a possibilidade de as duas maiores economias do mundo chegarem a um acordo para aliviar as tensões comerciais.

A expectativa é de que os embarques para fora do país tenham crescido 1,9% em termos de valor no mês passado, de acordo com a mediana das previsões de 32 economistas consultados pela Reuters, desacelerando em relação ao salto de 12,4% em março, que foi impulsionado por produtores que buscaram embarcar seus produtos antes que as tarifas entrassem em vigor.