Petróleo sobe 3% com apoio de esperanças em negociações entre EUA e China

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se reunirá com a principal autoridade econômica da China em 10 de maio, na Suíça, para negociações sobre uma guerra comercial que está perturbando a economia global. O otimismo em torno dessas negociações estava dando suporte ao mercado, disse o analista do SEB, Ole Hvalbye.

Os países são as duas maiores economias do mundo e as consequências de sua disputa comercial provavelmente reduzirão o crescimento do consumo de petróleo.

Os analistas advertiram que a recente volatilidade do mercado de petróleo, impulsionada pelas tarifas, ainda não terminou.

"O prêmio de risco global que estava empurrando os preços do petróleo para cima e para baixo durante os últimos dois anos foi substituído por um prêmio tarifário que também flutuará em resposta às últimas manchetes do governo Trump", disse Jim Ritterbusch, da consultoria de energia dos EUA Ritterbusch and Associates, em uma nota.

