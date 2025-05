Preços ao produtor no Brasil recuam em março pelo 2º mês seguido, diz IBGE

Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 10 registraram variações negativas de preço em março sobre o mês anterior.

"Há uma série de fatores (para o resultado de março). As variações negativas nos preços de alimentos – em particular das carnes bovinas congeladas, produto de maior peso no setor – é um fator que explica em grande parte o movimento", disse Alexandre Brandão, gerente do IBGE.

Alimentos foi o setor industrial de maior destaque no resultado de março do IPP, com queda de 1,35%, mostrando variação negativa pelo terceiro mês seguido e a queda mais forte desde junho de 2023 (-3,30%).

"Na comparação mensal, três grupos apresentaram variação negativa de preços, todas mais intensas que a média do setor (de alimentos): abate e fabricação de produtos de carne (-3,27%), fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais (-3,91%) e moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais (-2,61%)”, completou Brandão.

Já a atividade de indústrias extrativas foi a que apresentou a maior variação na comparação mensal, com recuo de 3,61%, exercendo a segunda maior influência no resultado do IPP.

O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação.