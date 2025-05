Premiê do Reino Unido diz que momento de acordo comercial com EUA não poderia ser mais adequado

Ele afirmou mais tarde que os cortes tarifários previstos no acordo comercial serão implementados o mais rápido possível.

"Todas essas reduções tarifárias entrarão em vigor o mais rápido possível", disse Starmer durante uma visita a uma fábrica no centro da Inglaterra, depois de sair do telefonema com Trump.

Em publicação no X, Starmer também disse que o acordo comercial cumpre a promessa de proteger as montadoras de automóveis e o setor siderúrgico do país.

"Prometi proteger os fabricantes de automóveis britânicos e salvar nosso aço", escreveu o premiê. "Esse acordo cumpre essa promessa. E os trabalhadores, famílias e empresas britânicas sentirão os benefícios."