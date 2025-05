Produção de veículos salta 20% em abril ante março, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria brasileira de veículos produziu em abril 228,2 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, um crescimento de 20,1% sobre o mês anterior e avanço de 2,8% na comparação com um ano antes, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação do setor, Anfavea.

Com a produção do mês passado, a indústria acumulou um crescimento de 6,7% no primeiro quadrimestre ante os quatro primeiros meses de 2024, para 811,2 mil veículos.

As vendas de novos avançaram 6,7% na comparação mensal, mas caíram 5,5% ante abril do ano passado, para 208,7 mil unidades, segundo a entidade.