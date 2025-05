SP prepara limite para valor de imóvel social e proibição de aluguel

Decreto anterior abria caminho para o investimento em imóveis com fins de locação para a população de baixa renda por meio de unidades enquadradas como Habitação de Interesse Social (HIS 1, HIS 2) e Habitação e Mercado Popular (HMP), mas sem definir um limite para o valor dessas moradias.

"Evidentemente, você tem que ter uma correlação entre o investimento e aquilo que ele teria de aluguel" disse o prefeito, afirmando que a iniciativa visa coibir fraudes.

Nunes também acrescentou que está enviando a Câmara Municipal um projeto de lei que acaba com a política de aluguel social. "Ou seja, a gente não vai permitir mais que a aquisição de HIS 1, HIS 2 ou HMP seja possível para locação, somente para aquisição das famílias", explicou.

"É importante que a gente tenha uma consciência de que as políticas habitacionais precisam acontecer, e os empresários que investem vão ter também a sua responsabilidade, a gente não pode querer cobrar só do poder público", afirmou Nunes.

Questionado sobre um prazo para as medidas, o prefeito sinalizou a próxima semana, embora não tenha dado mais detalhes.