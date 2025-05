StoneCo tem alta de 23% no lucro do 1º tri

A companhia apurou uma receita total de R$3,7 bilhões, avanço anual de 19%, com base de clientes de micro, pequenas e médias empresas subindo 17%, para 4,3 milhões de ativos.

O volume total de pagamentos do segmento de pequenas e médias empresas atingiu R$120 bilhões, alta de 17% sobre o primeiro trimestre de 2024. A rentabilidade do segmento medida pelo ROE passou de 23,2% para 27% no período.