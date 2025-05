Suzano tem resultado operacional abaixo do esperado no 1º tri

A companhia encerrou o trimestre com lucro líquido de R$6,35 bilhões, um forte aumento ante o resultado positivo de R$220 milhões de um ano antes.

Esse desempenho foi apoiado por uma reversão no resultado financeiro negativo de R$3 bilhões apurado no primeiro trimestre do ano passado. Este ano a linha encerrou o período em terreno positivo a R$7,7 bilhões, impulsionada pela valorização do dólar contra real.

A Suzano apurou um custo caixa de produção de celulose de R$859 por tonelada no primeiro trimestre, sem levar em consideração efeitos de parada de manutenção de instalações industriais. Isso representou um crescimento de 6% sobre o registrado um ano antes.

A empresa terminou março com alavancagem financeira medida em reais de 3,1 vezes, abaixo do múltiplo de 3,6 vezes do final do primeiro trimestre do ano passado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)