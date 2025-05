Taxas dos DIs para 2028 e 2029 cedem em dia de ajustes técnicos pós-Copom

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - A curva de juros brasileira passou por ajustes técnicos importantes nesta quinta-feira pós-reunião do Copom, que levaram as taxas dos DIs para janeiro de 2028 e janeiro de 2029 a apresentarem quedas firmes, em meio à leitura de que aumentaram as chances de o Banco Central, em um momento posterior ao fim do atual ciclo de alta, iniciar o processo de cortes da taxa básica Selic.

Entre os contratos de curtíssimo prazo, as taxas subiram também em reação ao Copom, com o mercado ajustando apostas para o encontro de junho do colegiado, vendo em alguns momentos chances divididas de o BC parar o ciclo de altas da Selic ou promover aumento adicional de 25 pontos-base.