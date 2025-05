Trabalhadores estrangeiros são principal motor de crescimento da zona do euro, dizem economistas do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os trabalhadores estrangeiros foram responsáveis por grande parte do crescimento econômico da zona do euro desde a pandemia e podem ajudar o bloco a superar as restrições econômicas de um mercado de trabalho que encolhe e envelhece, concluiu um estudo do Banco Central Europeu nesta quinta-feira.

Os estrangeiros foram responsáveis por metade do crescimento da força de trabalho do bloco nos últimos três anos, ajudando a aliviar a escassez de mão de obra e começando a dar uma contribuição maior também em empregos de maior qualificação, já que seus níveis de educação estão melhorando, disse o BCE em uma postagem de blog.

"O influxo de trabalhadores estrangeiros nos últimos anos garantiu um crescimento robusto da força de trabalho da zona do euro, o que compensou de certa forma as tendências demográficas negativas", argumentou a postagem do blog, de autoria de alguns dos economistas mais experientes do BCE.