Trump diz que sabemos que as tarifas da China cairão de 145%

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o negociador-chefe de comércio, Jamieson Greer, irão se reunir com o representante econômico da China, He Lifeng, na Suíça, neste fim de semana, para discussões que podem ser o primeiro passo para resolver uma guerra comercial que está abalando a economia global.

Trump disse acreditar que a China deseja muito fazer um acordo. Ele disse que gostaria de ver a China abrir sua economia.

"Acho que teremos um bom fim de semana com a China. Acho que eles têm muito a ganhar. Acho que eles têm muito mais a ganhar do que nós, de certa forma", disse Trump.

Questionado se falaria com o presidente chinês Xi Jinping após as conversas, Trump disse que talvez.

"Talvez, é, com certeza", disse Trump.

Trump disse que a China tem um "enorme superávit comercial" com os Estados Unidos e que isso é inaceitável. "Eu gostaria de ver a China aberta", disse ele.