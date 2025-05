Trump critica Powell por não cortar juros e minimiza risco de inflação

Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciaram nesta quinta-feira um "acordo revolucionário" sobre o comércio, o primeiro desde que Trump anunciou taxas de importação pesadas sobre a maioria dos parceiros comerciais dos EUA em 2 de abril, antes de posteriormente pausar algumas delas para dar tempo de se chegar a acordos país por país.

Esse primeiro vislumbre de certeza em meio a uma perspectiva cada vez mais nebulosa torna o Fed menos propenso a reduzir as taxas de forma agressiva. Essa foi a leitura dos mercados financeiros, conforme os operadores recuavam nesta quinta-feira em relação às apostas esmagadoras sobre o início das reduções das taxas de juros em julho, com mais de três cortes nas taxas até o final do ano sendo vistos como cada vez mais improváveis.

Trump não escondeu sua insatisfação com a condução da política monetária por Powell desde pouco depois de escolhê-lo como chair do Fed no início de seu primeiro mandato. A sugestão de Trump no mês passado de que ele gostaria que Powell fosse embora fez com que as ações e os títulos caíssem, pois os investidores precificaram a chance de o Fed perder sua independência e, portanto, sua capacidade de conter a inflação.

Powell, questionado sobre as críticas de Trump em sua coletiva de imprensa na quarta-feira, não quis comentar. Ele disse que pretende concluir seu mandato como presidente, que termina em cerca de um ano.

Powell se reuniu um total de três vezes com Biden. Os calendários de Powell também mostram que ele teve um jantar de 90 minutos com Trump na Casa Branca durante seu primeiro período lá, bem como vários outros encontros mais curtos, mas não falava com ele desde 2019.

Powell disse na quarta-feira que nunca buscou e nunca buscaria uma reunião com um presidente. "Sempre foi o contrário", disse ele na quarta-feira.