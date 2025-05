Wall St abre em alta antes de anúncio de possível acordo entre EUA e Reino Unido

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira com a notícia de que os Estados Unidos estão prestes a assinar um acordo comercial com o Reino Unido, enquanto as ações de chips ampliavam os ganhos com a perspectiva de menos restrições à exportação de semicondutores de IA.

O Dow Jones Industrial Average subi 0,48% na abertura, para 41.312,57 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,57%, a 5.663,6 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,03%, para 17.920,154 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)