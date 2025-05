Wall Street se recupera com primeiro acordo comercial

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações norte-americanas se recuperaram nesta quinta-feira, com os investidores aplaudindo um novo acordo comercial firmado entre os Estados Unidos e o Reino Unido, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizava que as próximas negociações com a China seriam mais substanciais do que se pensava inicialmente.

Como parte do acordo, o Reino Unido concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8% e oferecer maior acesso aos produtos dos EUA, enquanto uma tarifa básica de 10% sobre os produtos importados do Reino Unido para os EUA permanece em vigor.