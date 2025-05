Assaí vê mudança de consumo entre classes mais baixas no 1º tri, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) -O Assaí observou no primeiro trimestre que os consumidores, especialmente aqueles de menor renda, estão trocando marcas por produtos mais baratos, disse o presidente da rede de atacarejo, Belmiro Gomes, após a companhia reduzir pela metade sua projeção de abertura de lojas para o próximo ano.

"Esse movimento, a gente tem observado ele muito forte dentro da baixa renda, especialmente na região Nordeste do Brasil", disse Gomes nesta sexta-feira em teleconferência com analistas após divulgação do resultado da companhia no primeiro trimestre. "Não é um movimento idêntico para todas as regiões do Brasil, ele está muito ligado ao público de classes C, D e E."

Segundo o executivo, esse cenário explica o crescimento das vendas mesmas lojas da companhia no primeiro trimestre, de 5,5%, em patamar inferior à inflação alimentar. Gomes citou uma redução no poder de compra da população, afetado por alto endividamento, taxas de juros ainda elevadas e novos hábitos.