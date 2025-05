Brasil negocia com China construção de ferrovia para interligar costa do Peru à Bahia, diz Tebet

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil está em diálogo com a China para a construção de uma rota de ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico, saindo do porto de Chancay, no Peru, e percorrendo o território brasileiro até a costa da Bahia, disse nesta sexta-feira a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Em entrevista à Carta Capital, Tebet afirmou que o diálogo está em nível técnico e que um empreendimento desse tipo pode levar de cinco a oito anos para entrar em operação.

“A ideia é fazer um traçado por baixo, pegando a região do Acre, descendo, podendo passar por Tocantins e chegar até a Bahia”, disse.