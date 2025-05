BV tem lucro de R$480 mi no 1º tri com ROE em 16%

"O BV já aprovou a resiliência do seu modelo de negócio, do seu portfólio... Uma casa de crédito com garantia, acaba tendo uma volatilidade em inadimplência menor do que do mercado de crédito sem garantia", disse, reforçando que o banco segue atento, mas que hoje não tem nada estrutural que preocupe.

No primeiro trimestre, a inadimplência acima de 90 dias do BV ficou em 4,9%, estável ano a ano. O custo do crédito caiu 8%, para R$868 milhões.

O BV encerrou março com um índice de Basileia de 15,4%, com o capital nível I em 13,8% e o capital principal em 12,1%.