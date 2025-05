CSN vê demanda por aço ainda aquecida no Brasil, tentará segurar preços ante importação

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN está vendo uma boa demanda por aço no Brasil no atual trimestre e vai procurar replicar a estratégia comercial adotada no início do ano, em que elevou os preços de planos em 3,2%, afirmou o diretor comercial, Luis Fernando Martinez, nesta sexta-feira.

"A demanda está boa, não é questão de preço que vai resolver (importação elevada)", disse Martinez em conferência com analistas sobre os resultados da companhia publicados na noite da véspera.