Desinflação da zona do euro está no caminho certo mas crescimento corre risco, diz Rehn, do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A batalha da zona do euro para levar a inflação de volta à meta de 2% está no caminho certo, mas o ambiente de crescimento está se deteriorando, com a guerra comercial global criando um risco significativo para as perspectivas, disse o chefe do banco central finlandês, Olli Rehn, nesta sexta-feira.

"Dada a incerteza generalizada, o Conselho do BCE está mantendo total liberdade de ação na política monetária", disse Rehn em uma conferência em Helsinque.

"Ajustaremos nossas taxas para levar a inflação a 2% no médio prazo - exatamente como nossa estratégia nos diz para fazer."