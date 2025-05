Diretora do Fed diz que economia e mercado de trabalho dos EUA mostram resiliência

Questionada sobre a confiança do consumidor em resposta às políticas tarifárias do presidente Donald Trump, Kugler disse que algumas medidas de gastos, como vendas no varejo, mostraram sinais de "antecipação" para evitar os aumentos de preços esperados com as tarifas, que podem ser revertidos mais tarde.

"É possível que haja algum recuo no futuro", disse ela.

Em declarações preparadas para o evento, ela ainda afirmou que o mercado de trabalho dos EUA está estável e, com base na atual taxa de desemprego de 4,2% e em uma série de outras medidas, provavelmente está próximo da meta de pleno emprego do banco central.

Nesta semana, o Fed manteve os custos de empréstimos de curto prazo em uma faixa de 4,25% a 4,50%.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse que, embora as tarifas do presidente Donald Trump provavelmente aumentem tanto o desemprego quanto a inflação, nenhuma dessas tendências está ainda aparente nos dados, permitindo que o Fed espere para ver o que acontece na economia antes de tomar qualquer medida.

(Reportagem de Dan Burns e Ann Saphir)