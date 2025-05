Dólar oscila pouco em meio à expectativa por discussões entre EUA e China

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,04%, a R$5,687.

Os movimentos do real nesta sessão ocorriam em meio à expectativa dos mercados globais pelo encontro entre autoridades dos EUA e da China no fim de semana, que pode reduzir as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, irão se reunir com o czar econômico da China, He Lifeng, na Suíça no sábado.

Na véspera, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse esperar negociações substanciais com a China e indicou que a tarifa de 145% sobre produtos chineses pode ser reduzida, acrescentando nesta sexta que uma taxa de 80% "parece correta".

Um otimismo cauteloso prevalecia entre os investidores antes das negociações, depois que EUA e Reino Unido anunciaram na quinta o primeiro acordo tarifário desde que Washington embarcou em uma série de negociações com seus parceiros.

Por outro lado, os agentes financeiros fecham a semana decepcionados com a perspectiva sobre cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, após o chair Jerome Powell reforçar na quarta que o banco central dos EUA não tem pressa para reduzir os juros enquanto analisa o impacto das tarifas na economia.