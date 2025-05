Exportações de aço da China atingem recorde histórico apesar de turbulência tarifária

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As exportações de aço da China em abril ultrapassaram 10 milhões de toneladas métricas pelo segundo mês consecutivo, elevando o total dos primeiros quatro meses do ano a um recorde, sustentado por embarques antecipados antes das pesadas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O maior produtor e exportador de aço do mundo embarcou 10,46 milhões de toneladas de aço no mês passado, segundo dados alfandegários divulgados nesta sexta-feira. Embora praticamente inalteradas em relação a março, as exportações foram 13,5% maiores que as do mesmo mês de 2024.