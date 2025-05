Fundos geridos pelo Patria Investimentos vendem participação de 16,5% na Smartfit em acordo de R$2,2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - Fundos geridos pelo Patria Investimentos venderam uma participação de cerca de 16,5% na rede de academias Smartfit, em operação que movimentou cerca de R$2,2 bilhões, segundo comunicado do Patria divulgado nesta sexta-feira.

A gestora acrescentou que a operação "contribui significativamente" para o aumento da liquidez das ações da Smartfit no mercado e que permanecerá com uma fatia de 13,5% na companhia.

"A transação anunciada hoje faz parte do ciclo natural de um fundo de private equity, que busca, ao longo do tempo, gerar valor e retornos consistentes aos investidores", disse Luis Felipe Cruz, sócio do Patria Investimentos, no comunicado.