Gol vai propor a acionistas aumento de capital de até R$19,25 bilhões

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou proposta a ser submetida a assembleia de acionistas para um aumento de capital de entre R$5,34 bilhões e R$19,25 bilhões, uma das maiores operações do tipo já realizadas no país.

A operação será realizada no contexto do plano de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos. Segundo a Gol, o patrimônio líquido da empresa fechou fevereiro no vermelho em R$27,7 bilhões.

Segundo fato relevante da empresa ao mercado nesta sexta-feira, o preço de emissão das ações no aumento de capital será de R$0,0002857142 por ação ordinária e R$0,01 por ação preferencial. O papel PN fechou na véspera cotado a R$1,19.