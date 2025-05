Haddad diz que Bessent reconheceu "anomalia" de taxar países que têm déficit comercial com os EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que teve uma conversa "franca" com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, no domingo, acrescentando que o norte-americano reconheceu a "anomalia" que é tarifar países que têm déficit comercial com os EUA.

"Fiz chegar ao secretário do Tesouro uma certa apreensão pelo fato de que a América do Sul é uma das poucas regiões do planeta que tem déficit comercial com os EUA, então tarifar não me parece muito razoável", disse Haddad a jornalistas após evento na B3, em São Paulo.

"Ele próprio reconheceu que é uma anomalia taxar quem compra de você", afirmou.