Hassett diz ver avanços positivos em torno da reunião comercial entre EUA e China

WASHINGTON (Reuters) - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta sexta-feira que os sinais antes das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China no fim de semana, na Suíça, são promissores e positivos.

Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, disse que conversou com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, quando eles estavam saindo para a reunião na noite de quinta-feira.

"Tudo o que está acontecendo com a reunião na Suíça é muito promissor para nós", disse Hassett em uma entrevista à CNBC. "Estamos vendo um respeito extremo, tratando os dois lados com respeito. Estamos vendo coleguismo e também esboços de avanços positivos."