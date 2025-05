Ibovespa fecha em alta com ajuda de Itaú e alcança 5ª semana de avanço

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,24%, a 136.556,53 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 137.286,01 pontos na máxima e 136.105,44 pontos na mínima do dia, encerrando a semana com acréscimo acumulado de 1,05% -- no quinto ganho semanal seguido.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$27 bilhões antes dos ajustes finais.