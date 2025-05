Importação de petróleo pela China aumenta 7,5% em abril com suprimentos do Irã e Rússia

Por Chen Aizhu

(Reuters) - As importações de petróleo pela China em abril desaceleraram em relação ao mês anterior, mas aumentaram 7,5% ante o ano passado, devido a entregas abundantes de remessas sancionadas e à formação de estoques pelas refinarias estatais durante as paradas de manutenção.

As importações de abril para o maior comprador do mundo totalizaram 48,06 milhões de toneladas métricas, de acordo com a Administração Geral de Alfândega, o equivalente a 11,69 milhões de barris por dia (bpd).