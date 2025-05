Índia oferece reduzir diferença de tarifas em dois terços na tentativa de pacto comercial com Trump

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Índia, com o comércio bilateral totalizando cerca de US$129 bilhões em 2024. A balança comercial está atualmente a favor da Índia, que tem um superávit de US$45,7 bilhões com os EUA.

Trump anunciou na quinta-feira o primeiro acordo de seu governo com o Reino Unido. Ele reduz as tarifas médias britânicas sobre os produtos norte-americanos, mas mantém a tarifa básica de 10% imposta por Washington sobre os produtos britânicos, provavelmente estabelecendo um modelo para a abordagem de Washington com outros parceiros comerciais.

No mês passado, Trump anunciou uma pausa de 90 dias em suas tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais globais, incluindo uma tarifa de 26% sobre a Índia, enquanto seu governo negocia acordos comerciais. Uma tarifa básica de 10% continua a ser aplicada à Índia e a muitos outros países durante a pausa.

Depois do Reino Unido, a Índia e o Japão são os próximos dois países na fila para finalizar um acordo, disse uma terceira autoridade do governo indiano. "Veremos qual deles cruzará a linha primeiro".

Para conseguir isso, Nova Délhi ofereceu reduzir a zero as taxas de 60% das linhas tarifárias na primeira fase do acordo que está em negociação, disseram as duas primeiras fontes, ambas autoridades do governo indiano familiarizadas com o assunto.

A Índia ofereceu acesso preferencial a cerca de 90% dos produtos importados dos Estados Unidos, incluindo as tarifas reduzidas, disse uma das duas autoridades.