Índice da Cielo mostra crescimento real de 1,6% nas vendas no varejo em abril

Nessa medição, que espelha a receita de vendas observadas pelo varejista e embutem a inflação, e-commerce registrou expansão de 3%, enquanto o comércio físico mostrou crescimento de 9,4% na comparação ano a ano.

De acordo o vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, com Carlos Alves, a recuperação do comércio em abril está relacionada com as celebrações da Páscoa e do feriado de Tiradentes.

"Um dos destaques do mês foi o segmento de Varejo Alimentício Especializado, aquecido pelas vendas em chocolaterias e bombonieres. Nesse caso, houve um efeito de calendário que beneficiou o desempenho do varejo em abril, uma vez que no ano passado a Páscoa caiu em março”, afirmou.

O executivo acrescentou que outro destaque foi o setor de Turismo e Transporte, possivelmente impulsionado pela proximidade dos feriados.