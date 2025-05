Índice europeu STOXX 600 sobe, alemão DAX atinge pico recorde com otimismo sobre acordo comercial

As ações da BP subiram 4,4% depois que uma matéria do Financial Times afirmou que a Shell, a Chevron, a Exxon Mobil, a TotalEnergies e a ADNOC "analisaram os números" de uma possível aquisição da empresa petrolífera.

Energia e recursos básicos lideraram os ganhos entre os setores. subindo 2% e 0,9%, respectivamente.

O setor de automóveis, suscetível a notícias relacionadas a tarifas, subiu 0,8% e foi um dos subíndices de melhor desempenho na semana.

Na véspera das negociações comerciais entre os EUA e a China, o presidente norte-americano Donald Trump disse que a China deveria abrir seu mercado para os Estados Unidos e afirmou que tarifas de 80% sobre os produtos chineses "parecem corretas" Atualmente, Pequim enfrenta tarifas de importação de 145% dos EUA.

As principais autoridades das duas maiores economias do mundo vão realizar negociações na Suíça no sábado.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,27%, a 8.554,80 pontos.